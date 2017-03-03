Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, pas çalışmasının ardından taktik program üzerinde durduğu bildirildi.
Futbolcuların, antrenmanı taktik çift kale maçla tamamlayarak kampa girdiği belirtildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:20
- Bak sen şu Diego'ya!
Toplam 1
Yorum
ALİ KOÇ Bizden giden Messi oluyor
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 23
Yorum
fanatik gsli bence gsdeki en büyük sorun yıldız oyunculara çok fazla yüz verilmesi adam o kadar para alıyorsa karşılığını vericek bedavaya oynamıyorlar.
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 23
Yorum
Gs 33 gs Adamlar kendi menfaatleri için geliyorlar gs ne hale geldi takım iyice ruhsuz futbol takımına döndü yapılan her transfer gideni aratıyor
Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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