 Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlıların, pas çalışmasının ardından taktik program üzerinde durduğu bildirildi.

    Futbolcuların, antrenmanı taktik çift kale maçla tamamlayarak kampa girdiği belirtildi.



    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:20
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