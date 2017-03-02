 Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    finale yükseldi

    Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi

    Basketbol yarı finalinde 'ı 75-66 mağlup eden , finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu.

    Müsabakada 'ta 22 sayı atan Harding en skorer isim olurken, maçın en değerli oyuncusu 'nden Vandersloot seçildi.


    Salon: Bornova Atatürk

    Hakemler: Turgut Işık, Tekin Özübir, Abdullah Koputan

    Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Zellous 20, Harding 22, Perovanovic 6, Stokes 10, Kübra İmren Siyahdemir 3, Burcu Çiğil 2, Mehtap Karabilecen

    Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 16, Olcay Çakır Turgut 13, Mc Bride 16, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 15, Eldebrink 8, Leuchanka 1

    1. Periyot: 20-22

    Devre: 35-48

    3. Periyot: 49-65

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.