Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi
Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 75-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu.
Müsabakada Beşiktaş'ta 22 sayı atan Harding en skorer isim olurken, maçın en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi'nden Vandersloot seçildi.
Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Tekin Özübir, Abdullah Koputan
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Zellous 20, Harding 22, Perovanovic 6, Stokes 10, Kübra İmren Siyahdemir 3, Burcu Çiğil 2, Mehtap Karabilecen
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 16, Olcay Çakır Turgut 13, Mc Bride 16, Bahar Çağlar 6, Holingsvorth 15, Eldebrink 8, Leuchanka 1
1. Periyot: 20-22
Devre: 35-48
3. Periyot: 49-65
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:11
- PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza
Toplam 7
Yorum
Ertan verilen 3 maçlık ceza anında 2 maça düşer, Beşiktaşlı futbolcuya verilen ceza onanır. YAZIKTIR,YAZIK. Nerede sizin adaletiniz. Nerede?
- Galatasaray'dan Podolski açıklaması
Toplam 44
Yorum
yalcin gs53 kardeşim adam şl de forma giydiiği takdirde değeri artar göndereceğimiz futbolcuya neden para ödeyelim
- Kral dönüyor
Toplam 15
Yorum
kadir balyer burak süper transfer olur takım için ..inşallah olurr
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