 Portekiz çıkarması – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Portekiz çıkarması

    Portekiz çıkarması

    Yönetici , önümüzdeki hafta içinde önce ’nın, ardından da ’ın bonservisini almak için ve ’lu yöneticilerle masaya oturacak!

    Deplasmanda alınan G.Saray galibiyeti sonrasında Beşiktaş'ta bir yandan şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanırken, diğer bir da transferden sorumlu yönetici 'in mesaisi başladı. Güner'in gelecek hafta Lizbon'a çıkarma yapacağı ve önce Anderson Talisca ardından da Vincent Aboubakar'ın bonservisleri için ve kulüpleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Güner öncelikle sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Talisca için Benficalı yöneticilerle bir araya gelecek. Güner, Talisca'nın "Benfica ile sözleşme imzalamam. Bir sene gider oynar bonservisimi bedava alır gelirim" sözlerini koz olarak kullanacak. Talisca'dan zarar etmemesi için Benfica'ya "Gelin şimdiden anlaşalım. Tarafların dostluğu bozulmasın" diyecek.

    ABOUBAKAR İÇİN REST ÇEKECEK
    Daha sonra Porto'ya geçecek olan Güner burada da 'ın bonservisini almak için Portolu yöneticilerle masaya oturacak. Aboubakar için maksimum rakamlarının 6 milyon euro olduğunu anlatacak ve Gomez'in Beşiktaş'a dönmek için çok hevesli olduğunu söyleyecek. Bir de rest çekecek, "Aboubakar, Porto'ya dönmeden önce 6 milyon euro'yu kabul ederseniz, hemen anlaşırız. Geriye döndükten sonra görüşme yapmak isterseniz rakam 4 milyon euro olur" diyecek.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Portekiz çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.