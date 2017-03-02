Portekiz çıkarması
Yönetici Umut Güner, önümüzdeki hafta içinde önce Anderson Talisca’nın, ardından da Aboubakar’ın bonservisini almak için Benfica ve Porto’lu yöneticilerle masaya oturacak!
Deplasmanda alınan G.Saray galibiyeti sonrasında Beşiktaş'ta bir yandan şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanırken, diğer bir da transferden sorumlu yönetici Umut Güner'in mesaisi başladı. Güner'in gelecek hafta Lizbon'a çıkarma yapacağı ve önce Anderson Talisca ardından da Vincent Aboubakar'ın bonservisleri için Benfica ve Porto kulüpleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Güner öncelikle sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Talisca için Benficalı yöneticilerle bir araya gelecek. Güner, Talisca'nın "Benfica ile sözleşme imzalamam. Bir sene gider oynar bonservisimi bedava alır gelirim" sözlerini koz olarak kullanacak. Talisca'dan zarar etmemesi için Benfica'ya "Gelin şimdiden anlaşalım. Tarafların dostluğu bozulmasın" diyecek.
ABOUBAKAR İÇİN REST ÇEKECEK
Daha sonra Porto'ya geçecek olan Güner burada da Aboubakar'ın bonservisini almak için Portolu yöneticilerle masaya oturacak. Aboubakar için maksimum rakamlarının 6 milyon euro olduğunu anlatacak ve Gomez'in Beşiktaş'a dönmek için çok hevesli olduğunu söyleyecek. Bir de rest çekecek, "Aboubakar, Porto'ya dönmeden önce 6 milyon euro'yu kabul ederseniz, hemen anlaşırız. Geriye döndükten sonra görüşme yapmak isterseniz rakam 4 milyon euro olur" diyecek.
ABOUBAKAR İÇİN REST ÇEKECEK
Daha sonra Porto'ya geçecek olan Güner burada da Aboubakar'ın bonservisini almak için Portolu yöneticilerle masaya oturacak. Aboubakar için maksimum rakamlarının 6 milyon euro olduğunu anlatacak ve Gomez'in Beşiktaş'a dönmek için çok hevesli olduğunu söyleyecek. Bir de rest çekecek, "Aboubakar, Porto'ya dönmeden önce 6 milyon euro'yu kabul ederseniz, hemen anlaşırız. Geriye döndükten sonra görüşme yapmak isterseniz rakam 4 milyon euro olur" diyecek.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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