 Olympiakos kupada yarı finale yükseldi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Olympiakos kupada yarı finale yükseldi

    Olympiakos kupada yarı finale yükseldi

    Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Olympiakos, deplasmanda Atromitos'u 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Atromitos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ev sahibi takım, 46. dakikada Abiola Dauda'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Olympiakos, 63. dakikada Alaixys Romao ve 71. dakikada Kostas Fortounis'in kaydettiği gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, 9 Mart Perşembe günü Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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