Olympiakos kupada yarı finale yükseldi
Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Olympiakos, deplasmanda Atromitos'u 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Atromitos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ev sahibi takım, 46. dakikada Abiola Dauda'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Olympiakos, 63. dakikada Alaixys Romao ve 71. dakikada Kostas Fortounis'in kaydettiği gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, 9 Mart Perşembe günü Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
- Portekiz çıkarması
Toplam 36
Yorum
ÇARŞI En büyük hata Gökhan GÖNÜL 2 milyon euro imza parası 1,750 euro yıllık ama ya sakat yada vasat liğde gol ve asist sıfır.
- Portekiz çıkarması
Toplam 36
Yorum
BJK Talisca sakat iken Porto ile anlaşılmalı idi iş zora girdi. Abubakar a çok ihtiyaç yok olsada olur olmasada.
- G.Saray'da Sneijder şoku
Toplam 16
Yorum
UA 2 Sezondur transferler yerinde ve iyi değil takıma hala iyi bir stoper. sağ ve sol bekle Eren e yedek santrafor alınmadı tek sorun bunlar.
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