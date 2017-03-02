 Derbi Kaf-Kaf’ın – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbi Kaf-Kaf’ın

    Derbi Kaf-Kaf’ın

    Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk takımının karşı karşıya geldiği dev maçta P.Karşıyaka, ’ı devirdi. Kaf-Kaf’ta 25 sayı atan Green maçın en skorer ismi oldu.

    Basketbol son 16 turu ilk maçında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ilk çeyreği 22-13, devreyi de 41-40 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısı ise büyük bir çekişmeye sahne oldu.

    RÖVANŞ MAÇI 8 MART'TA
    , 3. çeyrekte Stimac'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada 52-52 eşitliği yakaladı. Periyodun kalan bölümünde skoru lehine çeviren konuk ekip, son çeyreğe 58-57 önde girdi. Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka salondan 75-70 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı, 8 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi Kaf-Kaf’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.