Derbi Kaf-Kaf’ın
Şampiyonlar Ligi’nde iki Türk takımının karşı karşıya geldiği dev maçta P.Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan’ı devirdi. Kaf-Kaf’ta 25 sayı atan Green maçın en skorer ismi oldu.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ilk çeyreği 22-13, devreyi de 41-40 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısı ise büyük bir çekişmeye sahne oldu.
RÖVANŞ MAÇI 8 MART'TA
Beşiktaş Sompo Japan, 3. çeyrekte Stimac'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada 52-52 eşitliği yakaladı. Periyodun kalan bölümünde skoru lehine çeviren konuk ekip, son çeyreğe 58-57 önde girdi. Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka salondan 75-70 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı, 8 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
RÖVANŞ MAÇI 8 MART'TA
Beşiktaş Sompo Japan, 3. çeyrekte Stimac'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada 52-52 eşitliği yakaladı. Periyodun kalan bölümünde skoru lehine çeviren konuk ekip, son çeyreğe 58-57 önde girdi. Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka salondan 75-70 galip ayrıldı. Bu maçın rövanşı, 8 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
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SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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