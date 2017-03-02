Derbi kabusları Güneş’le bitti!
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle F.Bahçe ve G.Saray karşısında atağa geçti.
Bilic dönemindeki iki sezonda derbi galibiyetine hasret kalan Kartal, Güneş yönetiminde çıktığı 9 derbinin 4'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. Beşiktaş, Güneş ile F.Bahçe karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken; G.Saray ile yaptığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı
87 MAÇTA 53 ZAFER
Beşiktaş, teknik direktör Güneş yönetiminde 87 resmi maça çıktı. Siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik adam idaresindeki maçlarda 53'ünü kazanırken, 20'sinde berabere kaldı, 14'ünü de kaybetti. Bu maçlarda 178 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 100 gole engel olamadı. Bu arada 2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde sadece 5 gol gördü.
87 MAÇTA 53 ZAFER
Beşiktaş, teknik direktör Güneş yönetiminde 87 resmi maça çıktı. Siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik adam idaresindeki maçlarda 53'ünü kazanırken, 20'sinde berabere kaldı, 14'ünü de kaybetti. Bu maçlarda 178 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 100 gole engel olamadı. Bu arada 2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde sadece 5 gol gördü.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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