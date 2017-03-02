 Derbi kabusları Güneş’le bitti! – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Derbi kabusları Güneş’le bitti!

    Derbi kabusları Güneş’le bitti!

    , teknik direktör 'in göreve gelmesiyle F.Bahçe ve G.Saray karşısında atağa geçti.

    Bilic dönemindeki iki sezonda derbi galibiyetine hasret kalan Kartal, Güneş yönetiminde çıktığı 9 derbinin 4'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. , Güneş ile F.Bahçe karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken; G.Saray ile yaptığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı

    87 MAÇTA 53 ZAFER
    Beşiktaş, teknik direktör Güneş yönetiminde 87 resmi maça çıktı. Siyah-beyazlı takım, deneyimli teknik adam idaresindeki maçlarda 53'ünü kazanırken, 20'sinde berabere kaldı, 14'ünü de kaybetti. Bu maçlarda 178 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 100 gole engel olamadı. Bu arada 2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde sadece 5 gol gördü.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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