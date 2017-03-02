Beşiktaş'ta neşeli idman

Siyah-beyazlıların Vodafone Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana uzun süreli sakatlıklar yaşayan Caner Erkin ve Demba Ba da katıldı. Bir önceki idmanda bireysel çalışan bu iki futbolcu, stattaki antrenmanın tamamında takımda yer aldı.

İdmanda Necip Uysal ile kaleci Tolga Zengin takımdan ayrı koştu.



ANTRENMAN

Basına açık çalışma öncesi teknik direktör Şenol Güneş saha ortasında futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular, antrenmana pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan siyah-beyazlılar, dar alanda maç, pas ve orta şut çalışması yaptı.



Antrenmanın son bölümünde Şenol Güneş, takımına değişik bir çift kale maç yaptırdı. Kalecilerin yer almadığı maçta sahada 4 farklı takım bulundu. Sahada iki top yer alırken, ikişer takıma ayrılan futbolcular, kafayla fileleri havalandırmaya çalıştı.



Siyah-beyazlı takımın antrenmanı bireysel çalışmayla sona erdi.



ANTRENMAN VODAFONE ARENA'DA

Beşiktaş, antrenmanını maçlarını oynadığı Vodafone Arena'da gerçekleştirdi.



Futbolcuların stattaki Beşiktaş Müzesi'ne yaptığı ziyaret nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Vodafone Arena'ya aldı.







NEŞELİ ANTRENMAN

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 4 puan önünde lider bulunan Beşiktaş'ın antrenmanı oldukça keyifli geçti.



Antrenman sırasında futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaştı. Özellikle Ricardo Quaresma ve Caner Erkin'in neşeli tavırları dikkati çekti.