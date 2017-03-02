 Beşiktaşlı futbolcular, müzeyi gezdi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Beşiktaşlı futbolcular, müzeyi gezdi

    Beşiktaşlı futbolcular, müzeyi gezdi

    Beşiktaşlı futbolcular, Vodafone Arena'da yer alan siyah-beyazlı kulübün tarihinin anlatıldığı müzeyi gezdi.

    Beşiktaş'ın geçen yıl açılan yeni stadında bulunan müzeye, siyah-beyazlı futbolcular ziyarette bulundu. Futbolculara teknik direktör Şenol Güneş ile kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de eşlik etti.

    Çebi, yaptığı konuşmada, futbolcuların ilk kez müzeyi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası onların evi. Daha önce gelmemişlerdi. Burayı görmelerini arzu ettik." dedi.

    Çebi konuşmasının ardından, takım kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'la hazırlanan pastayı kesti.

    Siyah-beyazlı futbolcular, geçen sezon şampiyon olan kadronun fotoğrafları ve şampiyonluk kupasının bulunduğu müzede fotoğraf da çektirdi.

    Daha sonra müze hakkında bilgi edinen futbolcuların gezisi sona erdi.

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:12
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