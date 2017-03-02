Beşiktaşlı futbolcular, müzeyi gezdi
Beşiktaşlı futbolcular, Vodafone Arena'da yer alan siyah-beyazlı kulübün tarihinin anlatıldığı müzeyi gezdi.
Çebi, yaptığı konuşmada, futbolcuların ilk kez müzeyi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası onların evi. Daha önce gelmemişlerdi. Burayı görmelerini arzu ettik." dedi.
Çebi konuşmasının ardından, takım kaptanları Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'la hazırlanan pastayı kesti.
Siyah-beyazlı futbolcular, geçen sezon şampiyon olan kadronun fotoğrafları ve şampiyonluk kupasının bulunduğu müzede fotoğraf da çektirdi.
Daha sonra müze hakkında bilgi edinen futbolcuların gezisi sona erdi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:12
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 49
Yorum
west SOW un pozisyonunda kafaya tekme atıyo diyenler goz doktorune gitsin..once sow vuruyor topa..
- Portekiz çıkarması
Toplam 29
Yorum
BekoBJK Bence BJK ilk önce Atiba için bir alternatif çözüm bulmalı. 1 yıl daha oynarsa oynar ondan sonra ne yaparız bilmem.
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 31
Yorum
transfer politikası yapılan yanlışlardan ders çıkartıp aynı hatalara düşmemek önemli.yaşlı oyunculara yüksek maaş vermeyin.maç başı ve gol başına ücret verin.
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