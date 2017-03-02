Beşiktaş’a kupa şoku
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 40
Yorum
serdar gkhngny1907 sen ne içtin hocam siz fenerbahçe takımını satsanız 30m etmez saydığın oyuncılara bak salh stoch rvp fernandao güldürme bizi
- G.Saray'da Sneijder şoku
Toplam 8
Yorum
UA BU PARALARIN CAVANDA TRANSFERİNİN VE HAMZA NEDEN GÖNDERİLDİ BUNU HESABI SORULMALI.
- Galatasaray'dan Podolski açıklaması
Toplam 49
Yorum
HAKAN NAZİFOĞLUNA SÖYLEYİN POLDİ GİBİ BİR ADAMI ÇOK BÜYÜK BİR PARAYA GETİRİR.FUTBOLDAN ÇOK İYİ ANLIYOR.PARADANDA ANLIYOR.ALLAH VAR.!!!!!!!!!!!!!!!
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