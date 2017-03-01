 ''Zirvede olmanın keyfini yaşıyoruz'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Zirvede olmanın keyfini yaşıyoruz''

    ''Zirvede olmanın keyfini yaşıyoruz''

    Başkanı , derbi galibiyetinin önemini belirtirken, "Şu anda lideriz ve bu günlerin keyfini çıkartıyoruz" dedi.

    Orman, "Kimseyi kırmadan, üzerine basmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kazandıktan sonra konuşmak güzel, mesele mutlu sonu görebilmek" diye konuştu.

    BAŞKAN KANE'E HAYRAN KALDI
    Hafta sonunu Londra'da kızının yanında geçiren Başkan Orman, 'ın, Stoke City'yi 4-0 yendiği maçı tribünde izledi. Orman'ın, Tottenham'ın 50 milyon euro değeri olan 23 yaşındaki santrforu Kane'e hayran olduğu ve çevresine "Biz de bu ayarda bir forvet almalıyız" dediği öğrenildi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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