UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı

Talisca ??



Beşiktaş beat Galatasaray 1-0 in the derby! ??



Can they win the #UEL ??? pic.twitter.com/xU4t9K8A2I — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 Şubat 2017

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan ve siyah-beyazlı takımın fotoğrafının paylaşıldığı gönderide "Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti" ifadeleri kullanılırken "Avrupa Ligi'ni de kazanabilir mi?" sorusu soruldu.