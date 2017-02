''Tuzağa düşmeyiz''

Pazartesi akşamı Telekom Arena'da ezeli rakibi G.Saray'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışında altın değerinde üç puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, yoluna emin adımlarla ve temkinli bir şekilde devam ediyor. Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak , G.Saray galibiyetinin ardından neredeyse şampiyon ilan edildiklerini belirterek, "Bu sonuçtan önce Başakşehir ile puan farkımız 4'tü, şimdi de 4. Bir şey değişmedi! Kaldı ki bizim Başakşehir'le deplasmanda oynayacağımız bir maçımız var. Her şey bitmiş değil ama çok enteresandır ortada şampiyon olmuşuz gibi bir hava var" ifadesini kullandı.Metin Albayrak şöyle devam etti: "Başakşehir ile 23 Nisan'da oynayacağız. O maça kadar şampiyonluk için bir yüzde vermek mümkün değil. Ortada böyle bir algı var. Özellikle de futbolcularımız ve taraftarımızdan bu algının rüzgarına kapılmamasını istiyorum. Daha önümüzde 12 hafta var. Hiç bir maç oynanmadan kazanılmıyor, aynı şey kupada Olympiakos ile eşleştikten sonra da oldu. Geçmişte biz de, başka kulüplerimiz de bu tuzaklara çok düştü. Bence en büyük tehlike bu rüzgar, benim en çok korktuğum şey bu. Ama bu kez öyle olmayacak, buna hazırlıklıyız."Şampiyonluktaki tek rakiplerinin Başakşehir olduğunu ifade eden Albayrak, "Rakibimizin ligdeki yeri belli. Daha önce liderdi, ayrıca haftalarca liderliğini devam ettirmiş bir takım. Başlarında işini çok iyi bilen, Abdullah Avcı gibi saygın bir hocaları var. Her rakibe olduğu gibi Başakşehir'e de saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı. Tecrübeli yönetici UEFA Avrupa Ligi için de "En büyük hedefimiz Türkiye'de her sene şampiyonluk ve Avrupa Kupası'nı buraya getirmek. Hedeflerimizden uzaklaşmadan çalışmaya devam ediyoruz, karşılığını alıyoruz" yorumunu yaptı.