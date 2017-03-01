 ''Türkiye çok farklı'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Türkiye çok farklı''

    ''Türkiye çok farklı''
    'ın Alman oyuncusu , derbiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Beck, "Burada derbilerin atmosferi bambaşka. Almanya'da da ateşli derbiler var ama burada farklı. Geçen sezon şampiyon olduğumuzda bir hafta kutladık. Bunu size anlatamam bizzat yaşamanız lazım. İstanbul'da olmaktan büyük keyif duyuyorum" dedi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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