 Türk derbisi Kaf-Kaf'ın – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Türk derbisi Kaf-Kaf'ın

    Türk derbisi Kaf-Kaf'ın

    Basketbol son 16 turu ilk maçında , 'ı 75-70 mağlup etti.

    karşısında ilk 3 dakikayı Ponitka'nın sayılarıyla 5-2 önde geçen , periyodun son 3 dakikasına da 14-8 üstün girdi. Green'in üst üst basketleriyle aradaki farkı 9 sayıya (19-10) çıkaran ev sahibi takım, ilk çeyreği de 22-13 üstün tamamladı.

    İkinci periyodun başında Summers'la farkı 12 sayıya (25-13) yükselten Pınar Karşıyaka karşısında Roll, Clark ve Weems'le 7-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakika içinde farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, Strawberry'nin sayılarıyla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 29-29. Son 2 dakikaya 37-33 üstün giren Pınar Karşıyaka, devreyi de 41-40 önde bitirdi.

    Üçüncü periyodun başında Roll ve Strawberry'nin sayılarıyla 44-41 üstünlük kuran Beşiktaş Sompo Japan karşısında Ponitka ve Green'le 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada 51-44 öne geçti. Rakibinin farkı daha fazla açmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada 52-52 eşitliği yakaladı. Periyodun kalan bölümünde skoru lehine çeviren konuk ekip, son çeyreğe 58-57 önde girdi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta 34. dakika 61-59 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle geçildi. Green'le etkili olan Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 71-66 önde girdi. Summers'ın 3 sayılık basketiyle bitime 25 saniye kala aradaki farkı 7 sayıya (74-67) çıkaran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

    Pınar Karşıyaka'da 25 sayı kaydeden Mike Green, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

    Bu maçın rövanşı, 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.


    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Saverio Lanzarini (İtalya)

    Pınar Karşıyaka: Green 25, Brown 4, Ponitka 22, Summers 10, Owens 10, Petway 4, Muhammed Baygül, Soner Şentürk, Egemen Güven

    Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 4, Roll 7, Strawberry 12, Clark 14, Stimac 20, Erkan Veyseloğlu 4, Sertaç Şanlı 1, Kenan Sipahi 3, Weems 5

    1. Periyot: 22-13

    Devre: 41-40

    3. Periyot: 57-58

    Beş faulle çıkanlar: 37.53 Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), 39.56 Brown (Pınar Karşıyaka)

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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