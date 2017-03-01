Türk derbisi Kaf-Kaf'ın
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup etti.
Beşiktaş Sompo Japan karşısında ilk 3 dakikayı Ponitka'nın sayılarıyla 5-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodun son 3 dakikasına da 14-8 üstün girdi. Green'in üst üst basketleriyle aradaki farkı 9 sayıya (19-10) çıkaran ev sahibi takım, ilk çeyreği de 22-13 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Summers'la farkı 12 sayıya (25-13) yükselten Pınar Karşıyaka karşısında Roll, Clark ve Weems'le 7-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakika içinde farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, Strawberry'nin sayılarıyla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 29-29. Son 2 dakikaya 37-33 üstün giren Pınar Karşıyaka, devreyi de 41-40 önde bitirdi.
Üçüncü periyodun başında Roll ve Strawberry'nin sayılarıyla 44-41 üstünlük kuran Beşiktaş Sompo Japan karşısında Ponitka ve Green'le 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada 51-44 öne geçti. Rakibinin farkı daha fazla açmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Stimac'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada 52-52 eşitliği yakaladı. Periyodun kalan bölümünde skoru lehine çeviren konuk ekip, son çeyreğe 58-57 önde girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta 34. dakika 61-59 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle geçildi. Green'le etkili olan Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 71-66 önde girdi. Summers'ın 3 sayılık basketiyle bitime 25 saniye kala aradaki farkı 7 sayıya (74-67) çıkaran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka'da 25 sayı kaydeden Mike Green, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Bu maçın rövanşı, 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Saverio Lanzarini (İtalya)
Pınar Karşıyaka: Green 25, Brown 4, Ponitka 22, Summers 10, Owens 10, Petway 4, Muhammed Baygül, Soner Şentürk, Egemen Güven
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 4, Roll 7, Strawberry 12, Clark 14, Stimac 20, Erkan Veyseloğlu 4, Sertaç Şanlı 1, Kenan Sipahi 3, Weems 5
1. Periyot: 22-13
Devre: 41-40
3. Periyot: 57-58
Beş faulle çıkanlar: 37.53 Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), 39.56 Brown (Pınar Karşıyaka)
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:40
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Toplam 34
Yorum
YETENEKSİZ YÖNETİM HERKESE 4-5 MİLYON BONSERVİS BEDELİ, HAK ETMEYENE YÜKSEK MAAŞ, GALATASARAYIN MALI DENİZ YEMEYEN ............
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Toplam 52
Yorum
hesap ortada volkan demirel 40 yaşına kadar fenerdeymiş..demek aziz beyin bir 5 yılı daha var..
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Toplam 8
Yorum
HAKAN CAVANDANIN JOSUE NİN VE FUTBOLCULARA VERDİĞİN YÜKSEK ÜCRET VE BONSERVİS PARALARINI CEBİNDEN VERECEKSİN.NAZİFOĞLU SENDE GİT.İSTENMİYORSUNUZ.
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