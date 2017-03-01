Quaresma'dan flaş Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, "Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye’den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla" dedi.
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye'deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız" dedi.
Eskiden serbest vuruşlarda etkili olmadığını belirten Quaresma, "Ölü topları doğru ve etkili kullanarak bir maçın kaderiyle oynayabilir, üç puanı evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalışmalar yapıyorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe Asla"
Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta futbol oynayacağını açıklayan yıldız futbolcu, "Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla" diye konuştu.
"Rabona yapmamın sebebi..."
Sol ayağına çok güvendiğini belirten Quaresma, "Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum" açıklamalarında bulundu.
Eskiden serbest vuruşlarda etkili olmadığını belirten Quaresma, "Ölü topları doğru ve etkili kullanarak bir maçın kaderiyle oynayabilir, üç puanı evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalışmalar yapıyorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe Asla"
Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta futbol oynayacağını açıklayan yıldız futbolcu, "Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla" diye konuştu.
"Rabona yapmamın sebebi..."
Sol ayağına çok güvendiğini belirten Quaresma, "Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum" açıklamalarında bulundu.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Obradovic'ten Zalgiris Kaunas yorumu
Toplam 1
Yorum
boray sen işini bilirsin OBRA
- TFF'den UEFA ve küme düşürme iddiasına yanıt
Toplam 26
Yorum
ts61 Bu tff de nerde o yürek ya bırakın 3 kulüp düşürmeyi hala kupamızı veremediler fenerin uşagı tff olmasına rağmen hala aziz bunlardan yakınıy
- Quaresma'dan flaş Fenerbahçe sözleri
Toplam 16
Yorum
Şebo Onun için mi aziz Q7nin peşine düştü hadi fbliler kıskanmayalım Q7 bizimdir bizimdir kalacak
Quaresma'dan flaş Fenerbahçe sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.