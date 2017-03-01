 ''Q7, bir dünya yıldızı'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Q7, bir dünya yıldızı''

    ''Q7, bir dünya yıldızı''
    Beşiktaşlı yönetici , Ricardo Quaresma'nın bir dünya yıldızı olduğunu ifade etti. Ürkmezgil, "Quaresma bir dünya markası, skora etki yapan, çok kaliteli bir oyuncu. Onunla olmak güzel" yorumunu yaparken; "Şampiyonluk mu, UEFA Kupası mı?" sorusuna ise "UEFA'da iddialıyız, ama ben Süper Lig şampiyonluğunu ayrı tutuyorum" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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