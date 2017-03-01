 ''Harikasın Beşiktaş'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Harikasın Beşiktaş''

    ''Harikasın Beşiktaş''
    2010-11 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Guti Hernandez'in, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İspanyol yıldız Guti, twitter hesabından, Süper Lig puan durumunu gösteren tablo ile (Grande Beşiktaş) 'Harikasın Beşiktaş' notunu paylaştı. Efsane futbolcunun bu paylaşımı rekor sayıda beğeni aldı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Harikasın Beşiktaş'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.