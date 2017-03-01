Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak, formalarına üçüncü yıldızı takacaklarına emin olduğunu ifade etti.
Güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan çok iyi durumda olduklarını anlatan Orman, şunları kaydetti:
"Sizlerin de desteğiyle her daim dolu tribünlere oynayan, her biri kendisini Beşiktaş ailesinin bir parçası gibi hisseden futbolcularımızla ilgili elbette arada sırada çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Kim ne derse desin, kavga etmek, çatışma içinde yer almak bize yakışmaz. Biz Beşiktaşız ve bizi sadece Beşiktaş ilgilendiriyor. Kimse ailemizin huzurunu bozamayacaktır. Biz, Hakkı Yetenlerden, Süleyman Sebalardan aldığımız terbiyeyle Beşiktaş'ı yönetmeye devam edeceğiz. Zaten giden her futbolcumuzun, tekrar Beşiktaş ailesine dönmek istemesinin en önemli nedeni de camiamızdaki bu örnek birlik ve bütünlüktür."
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:59
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adalet Aziz Yıldırımın göz boyamak için fenerbahçeye attığı kazıklardan bir tanesi.Fenerbahçenin kasası böyle egoların tatmin edilmesi için boşaldı
Fikret Orman'dan iddialı açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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