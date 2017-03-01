 Fenomen Noah idmana çıktı! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Fenomen Noah idmana çıktı!

    Fenomen Noah idmana çıktı!
    Beşiktaş'ın dün Ümraniye'de oynadığı hazırlık maçını Atiba Hutchinson, eşi ve oğlu Noah ile birlikte izledi. Siyah-beyazlıların istikrar abidesi olan Atiba'nın oğlu Noah, ailesinin yaptığı paylaşımlar sayesinde bir anda sanal alemin en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu. Noah, dünkü idmanda da futbolcuların neşe kaynağı olmayı başardı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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