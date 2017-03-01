 Çebi’nin içine doğdu – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Çebi’nin içine doğdu

    Çebi’nin içine doğdu
    İkinci Başkanı 'nin başına derbi maçında ilginç bir olay geldi. Golden hemen önce locada oturan bir tanıdığı ricada bulunmak için Ahmet Nur Çebi'yi çağırdı. Çebi'nin, "Bir dakika, Talisca golü atsın hemen geliyorum" dediği öğrenilirken; bu konuşmanın locada gecenin konusu olduğu belirtildi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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