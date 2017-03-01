 Bu formalara çok iyi bakın! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Bu formalara çok iyi bakın!

    Bu formalara çok iyi bakın!
    'ın Kartal Yuvaları'ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican'dan ilginç bir açıklama geldi. Mican, "Taraftarlarımız son kez iki yıldızlı formalardan alsın. Bir daha bu formalar bulunmayacak. Kıymetli formalar bunlar" yorumunu yaptı. Şu an için forma satış rakamının 300 bin olduğu, sezon sonunda rakamın 400 bini bulacağı ifade edildi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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