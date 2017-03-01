 Borsa’da da lider – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Borsa’da da lider

    Borsa’da da lider
    Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden 'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, alınan galibiyetin de etkisiyle güne yüzde 4,6 artışla başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri güne %4,6 artışla başlarken, Galatasaray hisseleri ise güne %4.14 düşüşle girdi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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