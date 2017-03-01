Beşiktaş'ın başı dertte
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından 24 saat dolmadan hazırlık maçına çıktığı için PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın, Spor Toto 3. Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçında Futbol Disiplin Talimatı'nın yanı sıra Özel Müsabaka Turnuva Talimatı ve Yayın Talimatı'na uyulmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.
Siyah-beyazlı takımla hazırlık maçında karşılaşan Sancaktepe Belediyespor'un da Futbol Disiplin, Özel Müsabaka ve Turnuva talimatlarına uygun davranılmaması dolayısıyla kurula sevki kararlaştırıldı. Siyah-beyazlılar 27 Şubat Pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisinin üzerinden 24 saat geçmeden hazırlık maçına çıktığı için PFDK'ya sevk edildi. Talimatlara göre resmi karşılaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden takımlar başka bir maça çıkamaz.
Beşiktaş, daha önce de Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı maçın ardından PFDK'ya sevk edilmişti.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:11
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
sanane Milli takim dahil, hicbir yerde tutunamayan bir futbolcu. Genellikle gittigi takimlarda futbolcudan daha cok maskot olarak göze batiyor... Hic sevmem. Zaten Türkiye Milli macindan sonra Köln de Nuri Sahine 3-0 el kol hareketleri yapti. Ondan sonra resmen nefret ettigim bir sahis! Zaten GS'da performansi ortada. Türkiye liginde bileverimi yok!
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
HAKAN YÖNETİCİLER ELLERİNİ KULÜBÜN ÜZERİNDEN ÇEKSE HİÇ BİR KULÜBÜN BORCU OLMAZ.TRANSFERDE DAHİ ASLAN PAYI KİMİN ACABA.
- Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Toplam 40
Yorum
uae eagleee wayy be bu kadar adilseniz trabzon sizin maçta doğranırken neden üç maymunu oynadınız veya podolski elle alırken? uefa dan hakemlermi attı?)
Beşiktaş'ın başı dertte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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