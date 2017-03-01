 Beşiktaş'a Talisca müjdesi! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    'a müjdesi!

    Beşiktaş'a Talisca müjdesi!

    G.Saray’a attığı golle ’ı şampiyonluk yarışında rakipsiz bırakan sambacı, bonservisiyle Kartal oluyor. Ürkmezgil: Başkan bizzat çalışıyor.

    , TT Arena'da G.Saray'ı yıkan golü atarak şampiyonluğun kapısını ardına kadar aralayan Talisca'nın bonservisini almak için harekete geçti. Müjdeyi ise genel sekreter Ahmet Ürkmezgil verdi. Lig Radyo'ya konuşan siyah-beyazlı yönetici, "Başkanımız bu konu için sıkı bir çalışma içinde. Bizzat devrede, için büyük uğraş veriyor" açıklamasını yaptı. Bonservisi Benfica'da olan Brezilyalı futbolcu, derbi zaferi sonrası, "Her şey yolunda giderse başkanımız da bonservisimi alır" diyerek bu girişim hakkında ipucu vermişti.

    KARA KARTAL'I SIRTLADI
    Derbide Beşiktaş'ın golünü atan Anderson Talisca, takımını taşıyan isim oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon ligde 22 hafta itibariyle 12 maçta 7 gol atarak takımına katkı sağladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Talisca'nın gole katkı sağladığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 1 beraberlik aldı. Brezilyalı oyuncunun 22 hafta itibariyle 3 de asisti bulunuyor.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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