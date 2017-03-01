G.Saray’a attığı golle Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında rakipsiz bırakan sambacı, bonservisiyle Kartal oluyor. Ürkmezgil: Başkan bizzat çalışıyor.
KARA KARTAL'I SIRTLADI
Derbide Beşiktaş'ın golünü atan Anderson Talisca, takımını taşıyan isim oldu. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon ligde 22 hafta itibariyle 12 maçta 7 gol atarak takımına katkı sağladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Talisca'nın gole katkı sağladığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 1 beraberlik aldı. Brezilyalı oyuncunun 22 hafta itibariyle 3 de asisti bulunuyor.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
Beşiktaş'a Talisca müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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