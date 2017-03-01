Ba ve Caner idmanda
ABD’de tedavisi sona eren ve dün sabah İstanbul’a dönen Demba Ba ile uzun zamandır sakat olan Caner, dün birlikte orta ve şut çalışması yaptı.
YARIŞ HALEN BİRBİRİNE YAKIN
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Senegalli oyuncu Demba Ba, "Yarış hâlâ birbirine yakın, işimiz kolay değil. Başakşehir de yarışın içinde. Böyle oynamaya devam edersek şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.
BUGÜN BEMBEYAZ BİR GÜN!
Çalışmalara başlayan Caner Erkin, dün sabah Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Caner, yandaki görüntünün altına "Bugün bembeyaz bir gün" diye yazarak, çok yakında yeniden sahada olacağını müjdeledi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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