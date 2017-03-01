 Ba ve Caner idmanda – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Ba ve Caner idmanda

    Ba ve Caner idmanda

    ABD’de tedavisi sona eren ve dün sabah İstanbul’a dönen ile uzun zamandır sakat olan Caner, dün birlikte orta ve şut çalışması yaptı.

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Son 16 Turu'na kalan Beşiktaş'a bir güzel haber de sakat oyunculardan geldi. Demba Ba ile Caner Erkin; dün öğleden sonra Ümraniye'ye gelerek birlikte idman yaptılar. Geçen Temmuz ayında Çin Ligi'nde ayağı kırılan ve tedavi sürecini ABD'de sürdürürken Beşiktaş'a transfer olan , sabah saatlerinde Amerika'dan döndü ve ayağının tozu ile idmana çıktı. Yine Demba Ba gibi uzun zamandır sakat olan Caner Erkin de Demba Ba ile birlikte idmana çıkarak, topla çalışmalar, orta ve şut denemeleri yaptı. Senegalli yıldız Demba Ba, havalimanında yaptığı açıklamada, "Çok iyiyim, bu yüzden geri döndüm. Ne zaman sahalara döneceğimi bilmiyorum. Önce kulübe gidip yetkililerle görüşmem gerekiyor, ondan sonra birlikte karar veririz. Ama kendimi iyi hissediyorum" ifadesini kullandı. Tecrübeli golcü, Galatasaray galibiyeti için de, "Tek kelimeyle mükemmeldi, inanılmaz! Arkadaşlarım harika iş çıkarıyorlar. İnşallah sezon sonunda da ligin zirvesinde olacağız" yorumunu yaptı.

    YARIŞ HALEN BİRBİRİNE YAKIN
    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Senegalli oyuncu Demba Ba, "Yarış hâlâ birbirine yakın, işimiz kolay değil. Başakşehir de yarışın içinde. Böyle oynamaya devam edersek şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

    BUGÜN BEMBEYAZ BİR GÜN!
    Çalışmalara başlayan , dün sabah Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Caner, yandaki görüntünün altına "Bugün bembeyaz bir gün" diye yazarak, çok yakında yeniden sahada olacağını müjdeledi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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