 2017’nin en başarılısı Beşiktaş – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    2017’nin en başarılısı Beşiktaş

    2017’nin en başarılısı Beşiktaş

    Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu.

    Galatasaray ile oynanan derbide rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark atan siyah-beyazlılar, 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, yeni yılın ilk 2 ayında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1 mağlubiyet aldı.

    2017'de 6 galibiyet
    2017'de oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan siyah-beyazlı takım, sadece Kardemir Karabükspor'a mağlup oldu. Yeni yılın ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki haftada yine deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Atiker Konyaspor'u evinde 5-1'lik skorla geçen Kartal, ardından Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildi. Şenol Güneş'in takımı, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve son olarak da TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yeni yılın en başarılı takımı oldu.

    2 ayda 17 gol
    2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu periyotta takımın en golcü ismi de 6 golle Cenk Tosun oldu. Cenk'i 3 golle Talisca izledi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:03
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