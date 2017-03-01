2017’nin en başarılısı Beşiktaş
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu.
2017'de 6 galibiyet
2017'de oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan siyah-beyazlı takım, sadece Kardemir Karabükspor'a mağlup oldu. Yeni yılın ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki haftada yine deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Atiker Konyaspor'u evinde 5-1'lik skorla geçen Kartal, ardından Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildi. Şenol Güneş'in takımı, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve son olarak da TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yeni yılın en başarılı takımı oldu.
2 ayda 17 gol
2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu periyotta takımın en golcü ismi de 6 golle Cenk Tosun oldu. Cenk'i 3 golle Talisca izledi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
- ''Bu iş burada çözülecek!''
Toplam 7
Yorum
nitekim volkan demirel artık gençlere bırak eldivenleri..kulüpte aziz bey bir iş mutlaka verecektir..
- ''Bu iş burada çözülecek!''
Toplam 7
Yorum
emeklilik volkan demirelin kalecilik ve kaptanlığı bırakması fenerin hayrına olacaktır..her şeyin bir sonu var..zorlamaya gerek yok derim.
- ''Diline hakim ol!''
Toplam 12
Yorum
gerçekler aykut gelene kadar idare edin gibi bir şey..kocamanı istemiyoruz..advo kalsın o gelecekse.
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