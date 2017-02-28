 UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı

    UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı

    UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'la ilgili resmi twitter hesabından bir paylaşım yayınladı.

    UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan ve siyah-beyazlı takımın fotoğrafının paylaşıldığı gönderide "Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti" ifadeleri kullanılırken "Avrupa Ligi'ni de kazanabilir mi?" sorusu soruldu.


    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:28
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