UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı
UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'la ilgili resmi twitter hesabından bir paylaşım yayınladı.
Talisca ??— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 Şubat 2017
Beşiktaş beat Galatasaray 1-0 in the derby! ??
Can they win the #UEL ??? pic.twitter.com/xU4t9K8A2I
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 13:28
- Net penaltı
Toplam 64
Yorum
mantık Yıldırım Demirören başkan, BJK şampiyon. Bu kadar basit. Bjk top mu oynadı. GS ya yazık oldu.
- Mega teklifleri reddettim
Toplam 2
Yorum
ged 61 buna inanıyormusunuz arkadaşlar..emekli gibi oynayan önaziyi kim ne yapsın..depar atmaya korkan ve rakibi düşürmeye mecali olmayan bir adam
- Şenol Güneş'ten penaltı yorumu
Toplam 24
Yorum
1905 ŞENOL GÜNEŞ SENİ 2010-2011 YILINDA İYİ BAĞIRTTILAR MERAK ETME.AĞLAYACAĞIN GÜNLER YAKIN
UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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