 ''Ligin en iyi takımıyız'' – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ''Ligin en iyi takımıyız''

    ''Ligin en iyi takımıyız''
    'ın yıldız isimlerinden , hafta boyunca iyi çalışarak maça hazırlandıklarını söyledi. "Hocamızın dediklerini yerine getirmeye çalıştık" ifadesini kullanan Brezilyalı sol bek "Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Bu ligin en iyi takımıyız. Bundan sonra da çok çalışarak ligi şampiyon bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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