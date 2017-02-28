 Kasayı dolduran taraftara teşekkür – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Kasayı dolduran taraftara teşekkür

    Kasayı dolduran taraftara teşekkür

    Siyah-beyazlı yönetim, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvası'ndan ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayıp, taraftara teşekkür etti.

    Siteden "Taraftarımızın düzenlediği organizasyonla eticaret sitemiz ve Kartal Yuvası mağazalarımızda ortalamanın 4 katı satış yapılmıştır. Şanlı taraftarımıza teşekkür ederiz" denildi.

    ÇAYKUR RİZESPOR BİLETLERİ SATIŞTA
    , Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Bilet fiyatları 80 ila 245 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 bilet fiyatlarının ise 650-780 TL arasında olduğu belirtildi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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