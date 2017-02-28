Kasayı dolduran taraftara teşekkür
Siyah-beyazlı yönetim, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvası'ndan ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayıp, taraftara teşekkür etti.
ÇAYKUR RİZESPOR BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Bilet fiyatları 80 ila 245 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 bilet fiyatlarının ise 650-780 TL arasında olduğu belirtildi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Kasayı dolduran taraftara teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.