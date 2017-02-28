 Kartal’a şampiyon gibi karşılama – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Kartal’a şampiyon gibi karşılama

    Kartal’a şampiyon gibi karşılama

    Derbi zaferiyle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Nevzat Demir Tesisleri’nde yoğun sevgi seliyle karşılandı.

    'ın Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkartmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar Ümraniye'ye akın etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nin önüne giden yaklaşık 500 kadar taraftar, tezahüratlar ve meşaleler ile takım otobüsünü büyük bir coşku ile karşıladı. Uzun süre tesislere girmekte zorlanan siyah-beyazlı takım otobüsünde teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar Atiba'ya da üçlü çektirdi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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