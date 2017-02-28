Harikasınız
Beşiktaşlı futbolcular, G.Saray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşarken, soyunma odasında galibiyet pozu verdiler.
CRİSTİANO BEĞENDİ
Maç sonu Quaresma'nın Instagram'dan paylaştığı galibiyet pozunu, Q7'nin milli takımdan takım arkadaşı Real Madrid'li dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da beğenmesi dikkat çekti.
DEMBA BA'NIN GOL SEVİNCİ
Beşiktaş'ın Snegalli forveti Demba Ba, Talisca'nın attığı golün sevincini twitter üzerinden büyük bir coşkuyla paylaştı. ABD'de tedavisi sona eren ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Demba Ba, Talisca'nın golünden hemen sonra twitter adresinden "Goooooooool" diye yazarken, yanına da hem bir futbol topu hem de pazusunu gösteren bir emoji koymayı ihmal etmedi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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