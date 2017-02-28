''Gurur duydum''
Beşiktaş'ın hocası Güneş, oyuncularına övgü yağdırdı: Herkes istediği şekilde konuşabilir, futbol bu yüzden güzel ama ben ‘şampiyon olduk’ diyemem. Başakşehir bizi takip ediyor.
DAHA İYİ HÜCUM EDEBİLİRDİK
Maç boyunca disiplinli oynadıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, yine de futbolcuları için uyarılarda bulundu: "Yeteneklerimizi biraz daha iyi kullanmak zorundayız. Belki daha iyi hücum edebilirdik. Taraftarımızın sayısı azdı ama etkisi çoktu. G.Saray'ı böyle bir dönemde yakalamanın avantajını değerlendirdik, G.Saray da bir arayış içerisinde. Biz bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak ve mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Daha ligin sonuna çok var."
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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