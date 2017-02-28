 ''Gurur duydum'' – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ''Gurur duydum''

    ''Gurur duydum''

    'ın hocası Güneş, oyuncularına övgü yağdırdı: Herkes istediği şekilde konuşabilir, futbol bu yüzden güzel ama ben ‘şampiyon olduk’ diyemem. Başakşehir bizi takip ediyor.

    Teknik Direktörü , G.Saray'ı yenen oyuncuları ile gurur duyduğunu söyledi. Kurt hoca, "Kazansak da kaybetsek de bizim için lig devam edecekti. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Herkes istediği şekilde konuşabilir, futbol bu yüzden güzel ama ben 'şampiyon olduk' diyemem. İşin gerçeği; biz oynadığımız futbolla galibiyet almayı istiyoruz, bunu da başardık. Biz şu anda sadece diğer takımların önüne geçtik ama hemen arkamızda Başakşehir var. Başakşehir de çok istikrarlı gidiyor. Arkadan gelen takımlar var. Fenerbahçe ve G.Saray geride kaldı ama onlardan önce Başakşehir var rakibimiz. Yarış bittiyse her şey bittiği anlamına gelmiyor. Bu yüzden de yanlış yönetiliyoruz" diye konuştu.

    DAHA İYİ HÜCUM EDEBİLİRDİK
    Maç boyunca disiplinli oynadıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, yine de futbolcuları için uyarılarda bulundu: "Yeteneklerimizi biraz daha iyi kullanmak zorundayız. Belki daha iyi hücum edebilirdik. Taraftarımızın sayısı azdı ama etkisi çoktu. G.Saray'ı böyle bir dönemde yakalamanın avantajını değerlendirdik, G.Saray da bir arayış içerisinde. Biz bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak ve mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Daha ligin sonuna çok var."
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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