Fişini çekti!
Kartal uçarcasına yoluna devam ediyor. Cimbom’u Türk Telekom Arena’da Talisca’nın golüyle devirerek, ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 10’a yükseltti; Başakşehir ile baş başa kaldı.
Yeni hocasıyla çıkış arayan ve kazanması halinde farkı 4'e indirip, yeniden ümitlenmek isteyen Galatasaray ise 90 dakika sonunda büyük hayal kırıklığı yaşattı. Beşiktaş karşısında ilk şutunu 32. dakikada Lukas Podolski ile bulabilen ve genelde sahasında mahkum bir futbol sergileyen sarı-kırmızılı ekip, son 3 karşılaşmada 8 puandan oldu.
Cimbom, Beşiktaş'a yenilerek derbi maçlardaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 7'si ise Süper Lig'de olmak üzere son 8 maçını kazanamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Son 2 sezonda derbi galibiyeti yaşayamayan Galatasaray, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
BEŞİKTAŞ KABUSU
Beşiktaş son iki sezonda Galatasaray'a karşı mağlup olmadı. Geçen sezon sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 kazanan Beşiktaş bu sezon sahasında 2-2 berabere kalıp deplasmanda 1-0 kazandı. Beşiktaş böylece üst üste iki sezon Türk Telekom Arena'da galip geldi.
BEŞİKTAŞ TAM KADRO
Son maçlarda cezalı ve sakat oyunculardan dolayı farklı isimleri oynatmak zorunda kalan Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva karşısında dinlendirdiği oyuncularını derbide sahaya sürdü. Atiba ilk 11'e dönerken İsrail temsilcisi karşısında yedek başlayıp sonradan oyuna dahil olan Oğuzhan ve Cenk Tosun da derbi maçta yer aldı. Gökhan Gönül de savunmanın sağındaki görevine döndü.
ARENA'DA GÜNEŞ AÇTI
Galatasaray yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da en çok lig yenilgisini Şenol Güneş karşısında aldı. 2010-11 sezonunda Trabzonspor ile 1-0 kazanan Şenol Güneş, Beşiktaş ile hem geçen sezon hem de bu sezon 1-0 kazanmayı başardı.
KARTAL'DAN İLK
Beşiktaş üç puanlı sistemde ilk kez ezeli rakiplerine çift haneli fark yaptı.
YENİLER YEDEK KULÜBESİNDEYDİ
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden sadece Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıktı. Kartal'ın savunmadaki isimlerinden Mitroviç yedek otururken Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna kattığı Demba Ba ve Ersan Adem Gülüm henüz hazır olmadıkları için 18 kişilik kadroda yer almadı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Rodrigues ve Ahmet Çalık da Tudor tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen isimler oldu. İki futbolcu da 18 kişilik kadroda yer alırken, Rodrigues, bu sezon alınan Tolga ve Eren ile birlikte ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Fişini çekti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.