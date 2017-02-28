 Beşiktaş ve Kiev’e ceza – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ve Kiev’e ceza

    Beşiktaş ve Kiev’e ceza

    , Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında oynanan - maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle para cezası verdi.

    Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, ev sahibi 'e, yetersiz organizasyon, taraftarlarının tribünde kargaşa çıkardığı, meşale yaktığı, merdiven geçişlerinin engellendiği için 60 bin euro, 'a ise taraftarlarının tribünde kargaşaya sebep olduğu, tribünlere zarar verdiği ve meşale yaktığı suçlamaları nedeniyle 60 bin euro para cezası verdi. 6 Aralık Salı günü oynanan ve İskoç hakem Caig Thomson'ın kararları ile büyük tartışama yarattığı mücadeleyi Dinamo Kiev 6-0'lık skorla kazanmış ve Beşiktaş elenmişti.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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