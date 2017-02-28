Beşiktaş ilki yaşadı

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk kez Türk Telekom Arena’da takımlarını destekleme şansı buldu. Siyah-beyazlılar takımlarını ateşlediler.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Türk Telekom Arena'da ilk kez takımlarını destekleme fırsatı buldu. Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'deki birçok maçta takımlarının yanında olan Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle bugüne kadar TT Arena'ya gelememişti. Siyah-beyazlılar, sezon başında deplasman yasağının kalkmasıyla zorlu derbi maçında takımlarına destek verme fırsatı yakaladı.