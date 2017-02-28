Beşiktaş arayı açtı
Derbide Galatasaray'ı 1-0 ile geçen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerine fark attı.
Medipol Başakşehir takipte
Süper Lig'de 50 puanı bulunan Beşiktaş'ın en yakın takipçisi 46 puanlı Medipol Başakşehir. İlk yarıyı namağlup kapatan ve ligde fırtına gibi esen Başakşehir, ikinci yarıda inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Haftayı deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek kapatan Başakşehir'in şampiyonluk yarışını ne kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.
Galatasaray'a 10 puan fark
Lider Beşiktaş, ezeli rakipleri arasında bulunan Galatasaray'a ise 10 puan fark attı. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olan dün akşamki derbiyi kazanan siyah-beyazlılar, büyük avantaj elde etti. Ligde 3. sırada yer alan Galatasaray'ın 40 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe ile 12 puan
Beşiktaş ile bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe arasında 12 puanlık bir fark bulunuyor. Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon tribünleri boş bırakırken, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda edilmesinin ardından Gaziantep'te bırakılan 2 puan da camiada tepki ile karşılandı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 11:21
- Dick duramıyor!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Aziz gibi Profesörün oldugu yerde Morinho bile hocalık yapamaz ! Zira her şeyde "BEN BILIRIM, BEN YAPTIM" a buz dagı bile dayanamaz !
- Net penaltı
Toplam 59
Yorum
........ ERMAN TOROĞLU, GS YIN PENALTISI VERİLMEDİ AUT, PEKİ FRİKİK POZİSYONU İLE FRİKİK POZİSYONU AYNI VE FAUL VEDE GOL. SEN BUNA NE DİYORSUN. EYY
- ''Ligin en iyi takımıyız''
Toplam 11
Yorum
Kar Kıs ka nan lar....çat lasın. Kıs ka nan lar çatlasın.
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