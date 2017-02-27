 Yenmeye gidiyoruz – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yenmeye gidiyoruz

    Yenmeye gidiyoruz

    : 7 puan öndeyiz. Bu farkı daha yukarı taşıyıp rahatlamak istiyoruz. Taraftarımızla kazanacağız.

    Beşiktaşlı yönetici , ile oynanacak sezonun kritik derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Albayrak "7 puan öndeyiz. Bizi yenmek isteyecekler. Biz de yenmek için gidiyoruz. Çünkü kazanıp puan farkını daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Böylece önümüze daha rahat bakacağız" ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlı idareci derbi maçlarının favorisi olmayacağını belirtirken "Biz galip gelmek için sahaya çıkıyoruz. Şenol hocaya ve futbolcularımıza güveniyoruz. 1-0'a da 3 puan yazıyorlar. Kazanalım yeter" dedi. Albayrak taraftarla birlikte gitmelerinin avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli idareci "Taraftarımız da ilk kez gidecek. Efendi gibi orada taraftarımız pozitif anlamda takımımızı destekleyip Beşiktaşımızla bir sinerji oluşturacak. Onların da orada olması bizim açımızıdan önemli" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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