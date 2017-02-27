Yenmeye gidiyoruz
Metin Albayrak: 7 puan öndeyiz. Bu farkı daha yukarı taşıyıp rahatlamak istiyoruz. Taraftarımızla kazanacağız.
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, Galatasaray ile oynanacak sezonun kritik derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Albayrak "7 puan öndeyiz. Bizi yenmek isteyecekler. Biz de yenmek için gidiyoruz. Çünkü kazanıp puan farkını daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Böylece önümüze daha rahat bakacağız" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı idareci derbi maçlarının favorisi olmayacağını belirtirken "Biz galip gelmek için sahaya çıkıyoruz. Şenol hocaya ve futbolcularımıza güveniyoruz. 1-0'a da 3 puan yazıyorlar. Kazanalım yeter" dedi. Albayrak taraftarla birlikte gitmelerinin avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli idareci "Taraftarımız da ilk kez gidecek. Efendi Beşiktaş gibi orada taraftarımız pozitif anlamda takımımızı destekleyip Beşiktaşımızla bir sinerji oluşturacak. Onların da orada olması bizim açımızıdan önemli" diye konuştu.
Siyah-beyazlı idareci derbi maçlarının favorisi olmayacağını belirtirken "Biz galip gelmek için sahaya çıkıyoruz. Şenol hocaya ve futbolcularımıza güveniyoruz. 1-0'a da 3 puan yazıyorlar. Kazanalım yeter" dedi. Albayrak taraftarla birlikte gitmelerinin avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli idareci "Taraftarımız da ilk kez gidecek. Efendi Beşiktaş gibi orada taraftarımız pozitif anlamda takımımızı destekleyip Beşiktaşımızla bir sinerji oluşturacak. Onların da orada olması bizim açımızıdan önemli" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Yenmeye gidiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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