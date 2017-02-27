 UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

    UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynanan maçta, Beşiktaşlı taraftarların verdiği rahatsızlık ve meşale yakması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 60 bin avro para cezası verdi.

    UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Dinamo Kiev ile oynanan maçta yaşanan taraftar olaylarından dolayı Beşiktaş'a 60 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 6 Aralık 2016'da Dinamo Kiev ile Ukrayna'da karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrılmıştı.

    Disiplin Kurulu ayrıca, ev sahibi Dinamo Kiev'e de aynı maçta yaşanan taraftar olayları, organizasyon yetersizliği ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle 60 bin avro para cezası verdiğini kaydetti.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:49
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