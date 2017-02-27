UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynanan maçta, Beşiktaşlı taraftarların verdiği rahatsızlık ve meşale yakması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 60 bin avro para cezası verdi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 6 Aralık 2016'da Dinamo Kiev ile Ukrayna'da karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrılmıştı.
Disiplin Kurulu ayrıca, ev sahibi Dinamo Kiev'e de aynı maçta yaşanan taraftar olayları, organizasyon yetersizliği ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle 60 bin avro para cezası verdiğini kaydetti.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:49
- Ne olacak bu Fener'in hali
Toplam 39
Yorum
Yusuf Binay Souza - Ozan - Şener Dısında herşeye katılıyorum helal sana
- Beşiktaş kasayı doldurdu, teşekkür etti
Toplam 5
Yorum
Baron Taliscaya katkı ..tüm paramız Beşiktaş imiza feda olsun
- Üç yıldız kadroya alınmadı!
Toplam 44
Yorum
muhittin ya sıkmayın kendinizi...bu maça fb maçındaki gibi hakem müdahale etmezsa gs 4 lük olur...
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