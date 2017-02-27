Taraftar 30 otobüs ile derbiye gidiyor
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, taraftarlar Vodafone Arena çevresinde toplanarak maçın oynanacağı TT Arenaya gittiler.
Saat 14.30 civarı toplanmaya başlayan Siyah-Beyazlılar yaklaşık 30 otobüs ile derbi maçının oynanacağı TT Arena'ya gittiler.
En son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen'de oynanan derbide deplasman tribününde yer alan Beşiktaş taraftarı 2726 gün sonra TT Arena'da oynanacak derbide takımlarının yanında olacak.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:51
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 112
Yorum
gerçekler bu bir gerçek fb de para suyunu çekti aziz efendi har vurup harman savurdu şimdi kaçma zamanı degil Ali koç gelmesin yazık günah aziz devam
- Cimbom'un 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
TAHMIN GALATASARAY 1-4 BESIKTAS mactan sonra tebrik edebilirsiniz:)))))
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 112
Yorum
Ali Asla bu dönemde ali koç gelmemeli bu takım transfer yapamıyor para yok kendini harcatmamalı bence bu pisligi kim yaptıysa o temizlesin
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