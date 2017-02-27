''Stres yapmayın bu maçı alırız''
F.Bahçe’ye elendikleri kupa maçında strese yenik düştüklerini hatırlatan deneyimli hoca derbi şifresini verdi: “G.Saray’a saygı duyun ama abartmayın. Biz daha iyiyiz”
Art arda 2. şampiyonluğuna koşan Beşiktaş sezonun en kritik maçlarından birine bugün TT Arena'da çıkacak. Galatasaray ile oynanacak zorlu randevu öncesi teknik direktör Şenol Güneş hedeflerini belirledi. Hücum sistemleri gereği 1 puana oynamayacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcının en büyük korkusu öğrencilerinin strese girmesi. Futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Güneş, Türkiye Kupası'nda elendikleri Fenerbahçe karşılaşmasını hatırlattı. Tecrübeli hoca "Biz daha iyi takımız. Galatasaray'a saygı duyun ancak abartmayın. Ancak bu maçta daha büyük bir rakibimiz var o da stres. Fenerbahçe karşısında yaşadıklarınızı unutmayın. Stres doğruları yapmanızı engeller. Tribünlere kulaklarınızı kapatın. Rakip ne yaparsa yapsın tuzağa düşmeyin. Sadece kendi işinizi yapın, topunuzu oynayın" dedi.
ATİBA'YA ÖZGÜRLÜK
Şenol Güneş, Galatasaray maçının taktiğini Atiba üzerinden kuruyor. Karabük'ün başındayken İgor Tudor'a kaybeden deneyimli hoca o maçta Atiba'ya yapılan baskının oyun kurmalarına engel olduğunu anlattı. Güneş, orta sahadaki diğer isimlerden daha çok koşmalarını ve Atiba'ya yardım etmelerini istedi. Basit top kaybı yapmaması için Talisca'yı uyarırken, Quaresma, Babel ve Cenk'ten oluşan hücum hattının da yardımlaşarak oynamasını istedi. Savunma oyuncularına da hücum prese karşı dikkatli olmalarını söyledi.
GÜNEŞ'LE DERBİLER KEYİFLİ
Beşiktaş, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirene kadar derbilerde sıkıntı yaşıyordu. Tecrübeli hoca ile Kartal istatistikleri tersine çevirdi. Şenol Güneş ile ligde 6 derbiye çıkan Beşiktaş bu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı. Sadece Kadıköy'de F.Bahçe'ye yenildi. Güneş, G.Saray'a karşı 32 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet gördü.
ATİBA'YA ÖZGÜRLÜK
Şenol Güneş, Galatasaray maçının taktiğini Atiba üzerinden kuruyor. Karabük'ün başındayken İgor Tudor'a kaybeden deneyimli hoca o maçta Atiba'ya yapılan baskının oyun kurmalarına engel olduğunu anlattı. Güneş, orta sahadaki diğer isimlerden daha çok koşmalarını ve Atiba'ya yardım etmelerini istedi. Basit top kaybı yapmaması için Talisca'yı uyarırken, Quaresma, Babel ve Cenk'ten oluşan hücum hattının da yardımlaşarak oynamasını istedi. Savunma oyuncularına da hücum prese karşı dikkatli olmalarını söyledi.
GÜNEŞ'LE DERBİLER KEYİFLİ
Beşiktaş, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirene kadar derbilerde sıkıntı yaşıyordu. Tecrübeli hoca ile Kartal istatistikleri tersine çevirdi. Şenol Güneş ile ligde 6 derbiye çıkan Beşiktaş bu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken, 2'si beraberlikle sonuçlandı. Sadece Kadıköy'de F.Bahçe'ye yenildi. Güneş, G.Saray'a karşı 32 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet gördü.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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