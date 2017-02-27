 Kartal dikine Aslan yana – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kartal dikine Aslan yana

    Kartal dikine Aslan yana
    Konuk ile ev sahibi , 'in en çok topa sahip olan iki takımı. İki büyük, maç başına yüzde 62'lik oranla meşin yuvarlağa sahip oluyor. Ancak iki takımın ayrıldığı çok önemli bir konu var: Pas... Siyah-beyazlılar topu daha çok dikine oynarken ezeli rakibi ise hücuma çok yavaş geçiyor. Galatasaray yan ve geri paslarla bir hayli vakit kaybediyor.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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