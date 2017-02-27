Kartal dikine Aslan yana
Konuk Beşiktaş ile ev sahibi Galatasaray, Süper Lig'in en çok topa sahip olan iki takımı. İki büyük, maç başına yüzde 62'lik oranla meşin yuvarlağa sahip oluyor. Ancak iki takımın ayrıldığı çok önemli bir konu var: Pas... Siyah-beyazlılar topu daha çok dikine oynarken ezeli rakibi ise hücuma çok yavaş geçiyor. Galatasaray yan ve geri paslarla bir hayli vakit kaybediyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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