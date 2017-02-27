Kartal çalışıp kampa girdi
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalıştı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar sonrası tam sahadaki taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyahbeyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Kartal çalışıp kampa girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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