 Kartal çalışıp kampa girdi – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kartal çalışıp kampa girdi

    Kartal çalışıp kampa girdi
    , derbi hazırlıklarını tamamladı. 'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalıştı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar sonrası tam sahadaki taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyahbeyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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