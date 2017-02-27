''Her sonuca açık''
Ahmet Ürkmezgil: Ben yönetimin en yaşlısıyım. Bu konuda tecrübem fazla. Yensek dahi lig yarışı bitmez.
Siyah-beyazlı bir diğer idareci Ahmet Ürkmezgil ise daha temkinli konuştu. Deneyimli yönetici "Efendice gidip, efendice çıkacağımız bir maç olsun. Bizim için diğer derbilerden ve atmosferlerden farkı yok. Sadece bu kez ilk defa taraftarımızla birlikte gideceğiz" dedi. Ürkmezgil "Bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Hedefimiz kazanmak. Ben yönetim kurulunun en yaşlı üyesiyim. Geçmişte örneklerini çok gördüm. Yenersek dahi şampiyonluğun garanti olacağını düşünmüyorum. Olmadık maçlarda ne puan kayıpları yaşadığımızı biliyoruz. Matematiksel olarak şampiyonluk garantilenmeden erken konuşmak hiçbir zaman doğru değil" ifadelerini kullandı. Ahmet Ürkmezgil derbilerin favorisi olmadığını sözlerine ekledi, maçın bir hayli zor geçeceğini belirtti.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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