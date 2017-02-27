 ''Her sonuca açık'' – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Her sonuca açık''

    ''Her sonuca açık''

    : Ben yönetimin en yaşlısıyım. Bu konuda tecrübem fazla. Yensek dahi lig yarışı bitmez.

    Siyah-beyazlı bir diğer idareci ise daha temkinli konuştu. Deneyimli yönetici "Efendice gidip, efendice çıkacağımız bir maç olsun. Bizim için diğer derbilerden ve atmosferlerden farkı yok. Sadece bu kez ilk defa taraftarımızla birlikte gideceğiz" dedi. Ürkmezgil "Bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Hedefimiz kazanmak. Ben yönetim kurulunun en yaşlı üyesiyim. Geçmişte örneklerini çok gördüm. Yenersek dahi şampiyonluğun garanti olacağını düşünmüyorum. Olmadık maçlarda ne puan kayıpları yaşadığımızı biliyoruz. Matematiksel olarak şampiyonluk garantilenmeden erken konuşmak hiçbir zaman doğru değil" ifadelerini kullandı. Ahmet Ürkmezgil derbilerin favorisi olmadığını sözlerine ekledi, maçın bir hayli zor geçeceğini belirtti.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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