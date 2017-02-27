Harikasınız
Beşiktaşlı futbolcular, G.Saray galibiyetinin sevincini doyasıya yaşarken, soyunma odasında galibiyet pozu verdiler.
CRİSTİANO BEĞENDİ
Maç sonu Quaresma'nın Instagram'dan paylaştığı galibiyet pozunu, Q7'nin milli takımdan takım arkadaşı Real Madrid'li dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da beğenmesi dikkat çekti.
DEMBA BA'NIN GOL SEVİNCİ
Beşiktaş'ın Snegalli forveti Demba Ba, Talisca'nın attığı golün sevincini twitter üzerinden büyük bir coşkuyla paylaştı. ABD'de tedavisi sona eren ve bugün Türkiye'ye dönmesi beklenen Demba Ba, Talisca'nın golünden hemen sonra twitter adresinden "Goooooooool" diye yazarken, yanına da hem bir futbol topu hem de pazusunu gösteren bir emoji koymayı ihmal etmedi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 4
Yorum
BJK NE OLDU TUDOR EFENDİ DEMEKİ BÜYÜK KONUŞMIYACAKSIN KARABÜKTE 3 MAÇ ALDIN HEMEN DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLAN ETTİLER YAZIKLAR OLSUN
- Talisca'dan yönetime mesaj"
Toplam 6
Yorum
Anlarsınız ilerde Hazmedemeyince :D:D:D ... Hala anlamıyorsunuz ... Finanasal bilançolara bakınca ANLARSINIZ ... Bu sadece bir başlangıç ...
- Herkes penaltı sandı ama...
Toplam 35
Yorum
marasli peki ögretici penalti degil kararini hakem verdi DURSUN BEY le ne alaka. yani gs parali adamlar mac mi satin aliyordu bunu diyon
Harikasınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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