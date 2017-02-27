Gizli forvet Marcelo!
Galatasaray bu sezon ligde 12 kafa golü yedi.
Rakibin bu zaafını değerlendirmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş taktiğini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı duran toplarda Marcelo'ya "İleri çık" talimatı verdi. Deneyimli hoca, havadan savunmada geçit vermeyen Brezilyalı savunma oyuncusunu müsait pozisyonlarda ileri göndererek sürpriz gol arayacak. Kafası kadar ayağını da düzgün kullanan Marcelo'nun Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda tam 5 golü bulunuyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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