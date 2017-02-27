 Gizli forvet Marcelo! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Gizli forvet !

    Gizli forvet Marcelo!

    bu sezon ligde 12 kafa golü yedi.

    Rakibin bu zaafını değerlendirmek isteyen 'ta teknik direktör taktiğini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı duran toplarda 'ya "İleri çık" talimatı verdi. Deneyimli hoca, havadan savunmada geçit vermeyen Brezilyalı savunma oyuncusunu müsait pozisyonlarda ileri göndererek sürpriz gol arayacak. Kafası kadar ayağını da düzgün kullanan Marcelo'nun Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda tam 5 golü bulunuyor.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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