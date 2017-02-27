Demba Ba gelemiyor
Kartal'ın devre arasında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Demba Ba'nın, İstanbul'a gelerek Galatasaray derbisini tribünden takip edeceği belirtiliyordu. Ancak Senegalli yıldızın, ABD'de özel kuvvet çalışması yapmaya devam edeceği, bu sebeple TT Arena'ya gelmeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın yarın İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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