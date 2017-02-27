Demba Ba gelemiyor

Kartal'ın devre arasında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Demba Ba'nın, İstanbul'a gelerek Galatasaray derbisini tribünden takip edeceği belirtiliyordu. Ancak Senegalli yıldızın, ABD'de özel kuvvet çalışması yapmaya devam edeceği, bu sebeple TT Arena'ya gelmeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın yarın İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.