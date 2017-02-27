Beşiktaş taraftarı TT Arena'da
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftar TT Arena'ya geldi.
Vodafone Arena'da toplanan taraftarlar, yaklaşık 30 otobüs ile derbi maçının oynanacağı TT Arena'ya doğru yola çıktı. Taraftalar geniş güvenlik önemleri altında TT Arena'ya geldi. Stada girişleri başlayan siyah-beyazlı taraftarın ardından Galatasaraylı taraftarlar da stada alınacak.
Ligin 22. haftasındaki derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:05
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 112
Yorum
gerçekler bu bir gerçek fb de para suyunu çekti aziz efendi har vurup harman savurdu şimdi kaçma zamanı degil Ali koç gelmesin yazık günah aziz devam
- Cimbom'un 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
TAHMIN GALATASARAY 1-4 BESIKTAS mactan sonra tebrik edebilirsiniz:)))))
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 112
Yorum
Ali Asla bu dönemde ali koç gelmemeli bu takım transfer yapamıyor para yok kendini harcatmamalı bence bu pisligi kim yaptıysa o temizlesin
Beşiktaş taraftarı TT Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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