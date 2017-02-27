 Beşiktaş net favori – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    net favori

    Beşiktaş net favori

    Dünya futbolunun unutulmaz isimleri , ve dev maç öncesi konuştu. Eric Abidal ve Robert Pires “ ağır basıyor” dedi.

    Futbol tarihine kısa süre önce damga vuran isimler olan Eric Abidal, Robert Pires ve Christian Vieri, - derbisi öncesi beIN SPORTS'a konuştular. Barcelona'nın unutulmaz futbolcusu Abidal "Türk derbisinin bana göre favorisi Beşiktaş. Öz güvene sahip bir takımlar. Deplasmanda olmalarına rağmen bu öz güvenleri onların en büyük avantajı. Derbide bir iki kilit oyuncudan söz etmek her zaman zordur. Önemli olan takım ruhu, futbol oynama istediği ve beraber savunma yapıp beraber hücum edebilmek" ifadelerini kullandı.

    'SNEİJDER'İN AYAĞINA BAKIYOR'
    , sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını da yorumladığını hatırlatıp ev sahibi takım hakkında da görüşlerini aktardı. Abidal "Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı kendi seviyesinde değildi. Sneijder, Galatasaray için çok önemli. Sneijder formdaysa Galatasaray da formda oluyor. Aksi halde işler onlar için iyi gitmiyor. Kısaca takım onun ayaklarına bakıyor. Keyifli bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

    'ŞENOL GÜNEŞ ÖNEMLİ FAKTÖR'
    Eski ünlü futbolcular, Beşiktaş'ın derbideki en büyük şanslarından birinin de Şenol Güneş olduğunu söylediler. Pires, Vieri ve Abidal takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan deneyimli hocanın yönetiminde siyah-beyazlıların bu tip büyük maçlarda ağır bastığını ifade ettiler.

    PİRES: DAHA İYİLER
    Arsenal ile özdeşleşen bir diğer efsane Robert Pires şunları söyledi: "Tutkulu bir maç olacak. Beşiktaş deplasmanda ama G.Saray'dan daha iyi bir takım. Psikolojik avantaj Beşiktaş'ta. G.Saray'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Güzel bir maç bizi bekliyor"

    VİERİ: ŞANSLAR EŞİT
    İnter, Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Christian Vieri şöyle konuştu: "Derbilerde şanslar eşittir. Belki taraftarıyla muhteşem atmosfer yakalayan Galatasaray küçük bir adımla önde olabilir. Aboubakar çok güçlü. Durdurulması zor bir forvet"
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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