Beşiktaş kasayı doldurdu, teşekkür etti

Beşiktaş Kulübü, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvası'ndan ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayarak, taraftarlara teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-26 Şubat tarihlerinde büyük taraftarımızın özveri ve dayanışma duygusu ile düzenlediği organizasyonla e-ticaret sitemiz ve Türkiye genelinde tüm Kartal Yuvası mağazalarımızda ortalamanın 4 katı satış gerçekleşmiştir. Şanlı taraftarımıza teşekkür ederiz" denildi.