 Beşiktaş kasayı doldurdu, teşekkür etti – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş kasayı doldurdu, teşekkür etti

    Beşiktaş kasayı doldurdu, teşekkür etti

    Beşiktaş Kulübü, taraftar organizasyonu ile hafta sonu Kartal Yuvası'ndan ortalamanın 4 katı fazla satış gerçekleştiğini açıklayarak, taraftarlara teşekkür etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "25-26 Şubat tarihlerinde büyük taraftarımızın özveri ve dayanışma duygusu ile düzenlediği organizasyonla e-ticaret sitemiz ve Türkiye genelinde tüm Kartal Yuvası mağazalarımızda ortalamanın 4 katı satış gerçekleşmiştir. Şanlı taraftarımıza teşekkür ederiz" denildi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:22
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