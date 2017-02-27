''50’şer bin TL''
Beşiktaş yönetimi şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Galatasaray maçının primlerini de belirledi. Sezon başında 25 bin TL olarak planlanan primler dev derbi için iki katına çıkarıldı. Siyah-beyazlılar bugünkü mücadeleden galip ayrılmayı başarırsa futbolculara 50'şer bin TL prim verilecek. Yönetim böylece derbi maç öncesi takıma ekstra motivasyon sağlıyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
''50’şer bin TL'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.