 ''50’şer bin TL'' – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''50’şer bin TL''

    ''50’şer bin TL''
    yönetimi şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Galatasaray maçının primlerini de belirledi. Sezon başında 25 bin TL olarak planlanan primler dev derbi için iki katına çıkarıldı. Siyah-beyazlılar bugünkü mücadeleden galip ayrılmayı başarırsa futbolculara 50'şer bin TL prim verilecek. Yönetim böylece derbi maç öncesi takıma ekstra motivasyon sağlıyor.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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